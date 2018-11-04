Сергей Семак: "Удаление повлияло на ход матча"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) отметил, что удаление повлияло на игру. По его словам, была нервозность за результат.

– Абсолютно нормальная игра. У своих ворот не позволили создать опасных моментов, – отметил Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". - В атаке у нас были хорошие моменты. Должны были забивать второй мяч и спокойно заканчивать игру. Однако удаление повлияло на ход матча.

Поле него пришлось обороняться ниже, было давление, а также нервозность за результат. Было видно, кому тяжело дается игра, ведь уже накопилась усталость. Мы пытаемся ротировать состав, давать игрокам отдыхать, внимательно следим за их состоянием.