21:09 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: У "Зенита" впереди большие игроки? У нас других нет, но я ни на что не намекаю"


Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал матч 6-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0).

- Недовольны ничьей, ребята старались, хотели победить, за это спасибо им, - сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". - Сложный график, старались, но не смогли забить. 

- В концовке матча "Зенит" оказывал большое напряжение на защиту "Спартака". Много больших игроков впереди было. Искали давление? 

- У нас есть другие игроки? У нас других нет.

- Вы намекаете, что не довольны трансферной кампанейи? Вам не хватает игроков?

 - Я ни на что не намекаю. Если вы смотрите наш заявочный улист, то знаете, что других игроков у нас нет. Мы использовали весь ресурс, к ребятами никаких вопрос нет.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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