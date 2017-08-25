Сергей Семак: "У "Уфы" получился хороший старт в чемпионате"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "Известиям" рассказал о том, что у команды получился хороший старт сезона. По его словам, результат мог быть лучше. Например, уфимцы могли одержать победу в матче 7-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1).

- "Уфа" в концовке матча упустила победу над московским "Динамо" (1:1). Бело-голубые заслужили такой результат?

- Игра с "Динамо" была очень тяжелой, как, собственно говоря, и остальные матчи в чемпионате. Всегда обидно упускать результат в самой концовке. "Уфа" старалась, у нас были моменты, но, увы, мы "не дотерпели". Даже после пропущенного мяча у нас были шансы забить, мы все еще могли победить. Это - положительный момент для команды. Ребята молодцы, что не опустили руки.

- Ваша команда в стартовых турах показала неоднозначные результаты: есть и победы, и ничьи, и поражение. Как сами оцените первые матчи сезона?

- Мы проиграли из семи игр всего одну. Как это можно назвать "неоднозначным" результатом? Считаю, что у нашей команды получился хороший старт.

– Какие задачи стоят перед "Уфой" в нынешнем сезоне?

– Будем стараться двигаться только вперед. Самое главное - не останавливаться и продолжать работать над качеством игры. Многое зависит от команды, от качества игроков. Все, что в наших силах, мы делаем. Все ребята молодцы - стараются.