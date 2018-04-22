Сергей Семак: "У "Уфы" нет страха перед топ-клубами"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после ничьей с "Локомотивом" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что в атаке его команда сыграла ниже своих возможностей.

– В первом тайме больше владели мячом, – сказал Семак. – В атаке много ошибались в обоих таймах. После этих ошибок возникала острота у наших ворот. Впереди мы сыграли ниже своих возможностей. Два футболиста вылетели, и пришлось сделать изменения. Результат неплохой, в обороне играли неплохо, а вот в атаке надо создавать больше моментов.

– Шестое место не дает право играть в еврокубках. Это как-то повлияло?

– Конечно. Для нашей команды важно почувствовать вкус призрачного шанса борьбы за что-то существенное. Здорово, что ребята почувствовали первый шажок наверх. Для того, чтобы прогрессировать, надо играть на сто процентов. Иногда это получается. Мы можем играть с любой командой. Получается лучше или хуже, но нет страха перед топ-клубами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)