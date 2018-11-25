Сергей Семак: "У Терентьева появился шанс в связи с травмой Смольникова"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что дал шанс защитнику Денису Терентьеву в матче 15-го тура РПЛ против "Ростова" (2:0) в связи с травмой Игоря Смольникова. Терентьев вышел на поле на 78-й минуте.

– Сегодня на поле вышел Терентьев, у которого был конфликт в "Зените-2". Какие у него перспективы? В первой команде у него пока не получается.

– Не могу сказать, что не получается. На момент летних сборов у него была серьезная травма, он приступил к тренировкам уже после того, как мы оформили заявочный лист, и набирал форму в "Зените-2". В связи с травмой Смольникова у него сейчас появился шанс. Он хорошо сыграл с "Шальке". (Егор Бычков)