Сергей Семак: "У "Спартака" было достаточно времени, чтобы восстановить силы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед началом матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком" выразил уверенность в том, что соперник сумел восстановить силы после встречи в Лиге чемпионов. По словам специалиста, у красно-белых было достаточно времени для подготовки и отдыха.

– "Спартак" играл три дня назад, этого более чем достаточно, чтобы восстановить силы, – сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". – При выборе состава мы учитываем состояние футболистов, плюс некоторые не могут играть из-за перебора карточек или травм. Мы выбираем состав, который будет выглядеть наиболее перспективно под игру.

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"