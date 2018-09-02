Сергей Семак: "У нас так быстро никто не бегает, как нападающий "Мольде"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал последние новости из станы команды в преддверии игры шестого тура российской премьер-лиги против "Спартака".

- На протяжении последних матчей "Зенита" и "Спартака выигрывает тот, кто играет дома.

- Вряд ли имеет значение данная статистика, сегодняшняя игра ни на что не похожа, имеет смысл говорить только об этом матче.

- Почему "Зенит" уверенно выступает в чемпионате России, а в Европе есть проблемы? Ответная игра с "Мольде" вышла нервозной.

- "Мольде" - хорошая команда, на нашем фоне они играли лучше, больше двигались, выиграли больше единоборств. Хватит уже нам витать, у нас так быстро никто не бегает, как нападающий "Мольде". Поэтому они пользуются спросом в Европе, растут, являются поставщиком для многих клубов. "Мольде" - добротная, хорошая команда. Но и мы провели эту игру ниже своего уровня. Мы должны играть лучше, но у нас психологическое состояние было не лучшим после результата первой игры (3:1). Главное, что выполнили одну из наших задач.

Что касается Дзюбы, то ему нужна была передышка в игре с "Мольде", так как у нас график плотнейший.

"Зенит" - "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)