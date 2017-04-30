Сергей Семак: "У нас есть дух, есть команда, способная играть в неплохой футбол"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что его команда заслужила победу. Он добавил, что вратарь команды Александр Беленов не принимал участие в матче по медицинским причинам.

– Очень тяжелый матч, и в первом тайме, и во втором было очень много борьбы, не так было много моментов у обоих ворот. Смогли немного добавить и вырвать победу, столь нужную для нас, мы долго не выигрывали. По совокупности мы заслужили победу, поскольку в последних матчах по содержанию была неплохая игра, но был неудовлетворительный результат. Мы прекрасно понимали, насколько сложная будет игра, насколько тяжелый календарь у нас. Хотелось бы больше конструктива в наших атакующих действиях, где-то свежести не хватало, где-то волнение перехлестывало. У нас есть дух, есть команда, способная играть в неплохой футбол.

– По каким причинам сегодня отсутствовал Александр Беленов?

– По медицинским. Нам нужны игроки, которые готовы на сто процентов. Теоретически мы могли его поставить, но я решил не рисковать. У нас есть игроки, которых можно выпустить на поле. Все заслуживают того, чтобы играть.

– У Беленова скоро заканчивается контракт. Как обстоят дела с его продлением?

– Мы ждем конкретики в этом вопросе. Нам нужно понимать, как комплектовать команду на следующий сезон, не так много времени остается.

– Сегодняшний костюм стал фартовым, оставите на следующий матч?

– Посмотрим, в каком он состоянии будет перед следующим матчем (смеется).

– В следующем матче встречаетесь с "Рубином", как оцените состояние этой команды?

– Это очень хорошая команда, которая, к большому сожалению, набрала не так много очков. По комплектованию одна из ведущих наших команд. Вчера они прервали свою серию, естественно, с позитивом будут настроены на нас. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" – "Арсенал"