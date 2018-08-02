Сергей Семак: "У нас два капитана – Анюков и Иванович"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 2-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" отметил, что поле на стадионе "Санкт-Петербург" хорошее, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также он разъяснил ситуацию с капитанами команды.

– Анюков был капитаном на сборах, Иванович – в игре с "Енисеем". Кто из них основной капитан "Зенита"?

– У нас два капитана, которые будут выводить команду на поле в зависимости от того, кто из них будет играть.

– Вам предстоит первый домашний матч в статусе главного тренера "Зенита". Какими были ваши впечатления от стадиона в прошлом сезоне?

– Да, мне удалось побывать и в гостевой, и хозяйской раздевалках. Это здорово с точки зрения интереса. Сам стадион, места для болельщиков – все потрясающее. Погода будет жаркая. Как будет в субботу, предположить сложно. Но поле в хорошем состоянии. Все соскучились, три месяца без клубного футбола -достаточно большой срок. Мы верим, что болельщики заполнят стадион. Эмоциональный фон потрясающий. Хотим порадовать болельщиков, которые придут нас поддерживать.