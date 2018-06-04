Сергей Семак: "У меня было несколько часов на принятие решения по "Зениту"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью пресс-службе "Уфы" отметил, что у него было не так много времени на принятие предложения из петербургского клуба. По словам специалиста, сейчас он сосредоточен только на своей новой работе.

– Сложно судить о моем становлении как тренера. Внимание со стороны клубов меня не может не радовать, – подчеркнул Семак. – Но я понимаю, что сделан только маленький шажок в сторону становления Семака как тренера. Даже быть в числе кандидатов на пост главного тренера "Зенита" или другой команды – это честь. Сейчас для меня это вызов. Я прекрасно понимаю, насколько сложная работа впереди. Но ничего не меняется. Я должен работать с той же энергией и самоотдачей. Как сложится – никто не может предвидеть. Бессмысленно делать заявления.

Все решилось довольно быстро. Был определенный интерес, обозначенный руководством "Зенита" в течение двух недель после завершения чемпионата. За пару дней поступило более конкретное предложение. Несколько часов у меня было на принятие решения. Были свои "за" и "против". Но выбор сделан и мои мысли теперь о "Зените", о работе, которую нужно сделать, о первых шагах: планирование сборов, подбор соперников и так далее.