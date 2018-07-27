Сергей Семак: "У Ерохина достаточно серьезное повреждение"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 1-го тура премьер-лиги с "Енисеем" отметил, что многие футболисты сборной России не готовы сыграть в воскресенье , передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Курбан Бердыев называет "Зенит" главным фаворитом сезона. Согласны?

- Изначально "Зенит" всегда является одним из фаворитов. По многим причинам. Есть и другие команды, которые каждый сезон сражаются за первое место. От мэтра тренерского цеха Курбана Бекиевича всегда приятно слышать такие слова.



Но это только прогноз, а прогнозы - дело неблагодарное. Мы должны выполнять свою работу на сто процентов, а дальше посмотрим на футбольное поле. За последние годы вряд ли был хоть один чемпионат, где победа какому-то клубу давалась легко.

- Кто точно не полетит в Тюмень, и, в частности, насколько готовы сыграть сборники?

- Сборники в разном состоянии. Кому-то легче, кому-то сложнее. Сейчас занимаемся тем, чтобы функциональное состояние всех было хорошим. У Ерохина достаточно серьезное повреждение. То же самое касается Жиркова - они не помогут нам в ближайшем будущем. С ними же работает Терентьев.



Более сложная ситуация у Кокорина и Мамманы, которые при этом восстанавливаются в плановом режиме. Есть вопрос по Джорджевичу и по формированию заявочного листа. Мы должны отталкиваться от лимита на легионеров, и здесь есть вопросы.