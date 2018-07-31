Сергей Семак: "У Джорджевича хватает предложений, но, может, включим его в заявку на сезон"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что нападающий команды Лука Джорджевич имеет достаточно предложений от других клубов. По словам специалиста, 24-летний черногорец может остаться в Зените.

– Джорджевич сейчас тренируется в Санкт-Петербурге. Что касается его перспектив, будем смотреть, оценивать ситуацию, то, насколько интересны предложения, – сказал Семак в эфире "Футбольной столицы". – Я знаю, что у него хватает предложений, и он сейчас выбирает лучшее. Дальше будем отталкиваться от того, что у нас изменится с точки зрения трансферных позиций. Если наступит определенность по одной-двум позициям, то, может, включим его в заявку на сезон.

Пока он с нами, шансы у него есть большие. Для меня как тренера жаль, что возникла такая ситуация, поскольку он играл на предсезонных сборах, забивал, здорово тренируется, прекрасный парень. Очень обидно, что по правилам лимита на легионеров очень сложно ему найти позицию, несмотря на его старание и умения.

Постепенно вернутся в строй травмированные, а это почти половина команды. Ерохин и Жирков приехали после сборной не в лучшем состоянии, и пока сроки их возвращения неизвестны. Ерохин восстановится чуть быстрее, а у Жиркова очень сложная реабилитация. К ним добавим получившего повреждение Терентьева, Мамману, Кокорина. Сейчас будут играть одни, когда эта группа восстановится – будут играть другие Для нас это непросто.