Сергей Семак: "Стычка запасных? Судья сказал: "Все вопросы к резервному"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Рубином" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России назвал эпизод со счычкой запасных обеих команд сложным для оценки. Специалист отметил, что собирается изучить его.

– Я не понял, что произошло. Главный судья тоже не видел, – сказал Семак в эфире канала "Наш футбол". – Я спросил его, за что дали карточку (предупреждение получил нападающий "Уфы" Исламнур Абдулавов. – Прим. "СЭ"), он сказал: "Все вопросы к резервному". Потом посмотрим.

Судя по реакции ребят, очень сложный момент. Мне сложно давать оценку по горячим следам.

Запасные "Уфы" и "Рубина" что-то не поделили pic.twitter.com/ptB24W3dZm – СЭ Футбол (@football_se) 30 октября 2017 г.

Трансляция матча "Уфа" - "Рубин"