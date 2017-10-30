19:14 | Футбол — РФПЛ

Сергей Семак: "Стычка запасных? Судья сказал: "Все вопросы к резервному"


Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Рубином" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России назвал эпизод со счычкой запасных обеих команд сложным для оценки. Специалист отметил, что собирается изучить его.

– Я не понял, что произошло. Главный судья тоже не видел, – сказал Семак в эфире канала "Наш футбол". – Я спросил его, за что дали карточку (предупреждение получил нападающий "Уфы" Исламнур Абдулавов. – Прим. "СЭ"), он сказал: "Все вопросы к резервному". Потом посмотрим.

Судя по реакции ребят, очень сложный момент. Мне сложно давать оценку по горячим следам.

Трансляция матча "Уфа" - "Рубин"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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