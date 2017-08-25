Сергей Семак: "Стоцкий в ЦСКА? У меня нет информации на этот счет"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "Известиям" сказал, что клуб не очень активен на трансферном рынке. По его словам, в ближайшее время новых игроков в стане уфимцев не будет.

- Ваш клуб этим летом не очень активен на трансферном рынке. Стоит ли ждать от "Уфы" приобретений?

- К сожалению, никаких новостей по этому поводу у нас сейчас нет. Фактически, как и за весь период трансферного окна - за исключением перехода Джемала Табидзе.

- Многие сейчас обсуждают интерес со стороны "Краснодара" и ЦСКА к полузащитнику "Уфы" Дмитрию Стоцкому. Вам что-нибудь известно об этом?

- У меня никакой серьезной информации на этот счет нет.

– Вы были удивлены, что Станислав Черчесов пригласил Стоцкого на ближайший тренировочный сбор национальной команды?

– Нет, я считаю, Дмитрия можно было уже давно вызвать в сборную России и посмотреть на его способности. Он - лидер нашей команды и заслужил этот вызов. Лично я очень рад за него.