Сергей Семак: "Стоцкий в ЦСКА? У меня нет информации на этот счет"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "Известиям" сказал, что клуб не очень активен на трансферном рынке. По его словам, в ближайшее время новых игроков в стане уфимцев не будет.
- Ваш клуб этим летом не очень активен на трансферном рынке. Стоит ли ждать от "Уфы" приобретений?
- К сожалению, никаких новостей по этому поводу у нас сейчас нет. Фактически, как и за весь период трансферного окна - за исключением перехода Джемала Табидзе.
- Многие сейчас обсуждают интерес со стороны "Краснодара" и ЦСКА к полузащитнику "Уфы" Дмитрию Стоцкому. Вам что-нибудь известно об этом?
- У меня никакой серьезной информации на этот счет нет.
– Вы были удивлены, что Станислав Черчесов пригласил Стоцкого на ближайший тренировочный сбор национальной команды?
– Нет, я считаю, Дмитрия можно было уже давно вызвать в сборную России и посмотреть на его способности. Он - лидер нашей команды и заслужил этот вызов. Лично я очень рад за него.
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https://iz.ru/636756/sergei-semak-rad-za-stotckogo-zasluzhil-vyzov-v-sbornuiu-rossii