Сергей Семак: "Спасибо болельщикам "Зенита" за поддержку"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поблагодарил болельщиков "Зенита", поддержавших его в матче 10-го тура чемпионата России, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Семак ранее защищал цвета питерцев в качестве футболиста и входил в их тренерский штаб. В сегодняшнем матче "Уфа" уступила 0:3 и продлила безвыигрышную серию.

- Почему команда не может победить на протяжении шести игр?

- Это все ничейные матчи. Единственный матч, который мы провалили - с "Анжи". Но это нормально. Сейчас серия без побед, но будут серии побед. Учимся играть для того, чтобы быть сильней.

- Лунев раньше играл в "Уфе". Вы видите прогресс в его игре?

- Да, не зря он получил вызов о от сборной России. Играет на высоком уровне, рад за него.

- Сегодня впервые "вираж" скандировал имя главного тренера другой команды на "Крестовском". Как вы к этому относитесь?

- "Зенит" не так давно на новом стадионе, так что еще будет подобное. Болельщикам огромное спасибо за поддержку, мне было очень приятно. Я буду стараться на сто процентов выполнять свою работу.

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"