Сергей Семак: "Снять запрет на мат? Если бы это помогало…"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подчеркнул, что его команда была нацелена на победу в матче 9-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:1). При этом специалист признал закономерность исхода встречи.

– В первом тайме, на мой взгляд, играли очень глубоко, что мешало нам опасно контратаковать, были неплохие моменты, но остроты не хватало, – сказал Семак. – Второй тайм начали немного лучше, но пропустили. Затем стали рисковать и у "Краснодара" появились возможности, чтобы увеличить счет, а у нас стопроцентных моментов не было. Счет абсолютно по игре.

– Может, стоит снять запрет на употребление мата, чтобы взбодрить команду?

– Если бы это помогало, не вижу здесь прямой взаимосвязи.

– С заменой Засеева на Кротова стало возникать больше свободных зон, не считаете ли этот ход тактической ошибкой?

– Мы же хотели победить, нам нужны игроки, которые действуют более активно впереди, свежие игроки, креативные. Концовка матча, это вынужденный шаг. Мы в поиске баланса обороны и атаки, пока только некоторые игры получаются, но очевидно, что можно было действовать лучше.

– Салатич оказался в заявке, но так и не вышел. Он физически не готов?

– Да, он очень много пропустил и еще не готов выходить на поле. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"