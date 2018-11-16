Сергей Семак: "Смольников с "Шальке" не сыграет"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед товарищеским матчем против "Шальке-04" рассказал о предстоящей игре.

– Чего ждать от матча с "Шальке"?

– Стоит ждать появления молодых игроков. Будем привлекать ребят из "Зенита-2". Всегда лучше играть, чем тренироваться – больше пользы и пищи для анализа. Это замечательная возможность сыграть с сильным клубом.

– Появится ли на поле Смольников?

– Он еще не работает с командой, в группе его ожидать не стоит.

– Что дают эти игры молодым игрокам?

– Возможность проверить конкретного футболиста на определенной позиции. Это шанс для молодежи проявить себя и сделать шаг вперед.

– Из нападающих остался только Дриусси. Он выйдет в центре или вы не видите его на этой позиции?



– Вижу. Дриусси выйдет именно в центре. (Егор Бычков)

Товарищеская игра "Зенит" – "Шальке-04" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в воскресенье 18 ноября. Начало в 15:00.

Все о Российской футбольной премьер-лиге