Сергей Семак: "Слова Спаллетти? Лучано просто хорошо ко мне относится. Не знаю, за какие заслуги"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал условия контракта с питерским клубом. О назначении 42-летнего специалиста было объявлено сегодня, с ним заключено соглашение на 2 года с возможностью продления еще на год. Также Семак прокомментировал слова бывшего рулевого "Зенита" Лучано Спаллетти​, который еще в 2012 году предсказал тогдашнему действующему футболисту большое будущее в роли тренера.

– Я считаю, что контракт абсолютно нормальный и правильный, который подразумевает, что клуб возглавляет молодой специалист без опыта работы с топ-клубами, и для меня сам контракт никогда не стоял во главе угла, – цитирует официальный сайт "Зенита" Семака. – Естественно, есть какие-то пожелания, которые мы обговариваем сейчас в отношении каких-то бытовых условий, в моем случае очень важных, поскольку семья у нас достаточно большая и часто перевозить ее из города в город бывает достаточно сложно. Нужно было оговорить эти моменты.

В целом я даже не сомневаюсь, что в работе тренером сама по себе суть контракта не так принципиальна. То есть если человек работает и руководство эта работа устраивает, никто никогда не будет разговаривать о том, чтобы что-то не продлевать или кого-то выгнать. А если у тебя контракт хоть на 10 лет, но твоя работа не устраивает, то, разумеется, ты и не будешь работать. Для футболистов сроки более значимы. У нас все четко прописано, никакого сидячества до конца контракта с моей стороны при каком-то возможном неудачном результате не будет. Этот вопрос абсолютно понятен для всех – и для меня, и для клуба. Сейчас самый главный вопрос – начинать работать, вникать во все организационные вещи, в селекцию, в штаб, команду, игроков. Нужно провести много бесед, многое узнать. Сейчас начнется самая горячая пора планирования важного этапа, предсезонной подготовки.

– Вы помните тот день, когда Лучано Спаллетти сказал, что из Сергея Семака получится очень хороший тренер и что его надо поставить тренером сборной?

– Я думаю, Лучано просто очень хорошо ко мне относится. Не знаю, правда, за какие заслуги. Он прекрасный человек.