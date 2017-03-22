Сергей Семак: "Шевчук и Земфира заслужили того, чтобы ими гордилась Уфа"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "СЭ" отметил, что ждет, когда в городе сойдет снег, чтобы полюбоваться окрестностями. По его словам, в Уфе есть на что посмотреть.

– Как вам вообще Уфа, ее знаменитая Белая река?

– Думаю, когда снег сойдет, будет куда приятнее. Сейчас период таяния и все течет. Но когда станет потеплее, мы обязательно полюбуемся городом и окрестностями. В Уфе есть на что посмотреть, а мы с семьей любим путешествия и новые места.

– Чье творчество вам нравится больше, Юрия Шевчука или Земфиры? Ведь они оба – уроженцы Уфы.

– И Шевчук, и Земфира добились очень многого, хоть и являются людьми из разных поколений. Они заслужили того, чтобы ими гордилась Уфа. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полное интервью Семака