Сергей Семак: "Сэйв Беленова? Такие моменты заметнее, чем действия полевых игроков"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 19-го тура заявил, что в этой встрече были заметны проблемы команды с травмированными игроками. Также специалист отметил, что после забитого мяча его подопечные потеряли инициативу.

– Играем дома, поэтому хочется активно начинать матчи, – сказал в эфире "Наш футбол" Семак. – Интересный отрезок был в дебюте матча, однако после забитого мяча потеряли инициативу. Надо было реализовывать свои моменты. Неудачно провели начало второго тайма. Эпизод с Беленовым? Саша здорово сыграл, момент был очень хороший. Такие сэйвы заметнее, чем действия полевых игроков. Но каждый должен заниматься своим делом.

Благодаря заменам немного успокоили игру ближе к концу второго тайма. Получилась тяжелая трудовая победа. Надо поблагодарить ребят, что провели такой матч. Могли забить больше, но сказывается, что у нас целая группа травмированных игроков. Даем играть молодым футболистам, плавно даем им почувствовать игровой ритм.