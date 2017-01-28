Сергей Семак: "Сборы - сложный процесс, его нужно пережить"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что команда готовится к трем товарищеским матчам, которые пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора на Кипре с 26 января по 7 февраля. Игры уфимцев состоятся 29 января, 2 и 6 февраля, однако не все соперники известны на данный момент.

– Никаких вопросов к ребятам по самоотдаче нет, ни на первых сборах, ни на вторых, – сказал Семак в эфире "Уфа ТВ". – Начали работать с хорошим настроением. Конечно, сборы процесс сложный, его нужно пережить. Много работы, беговой в том числе. Нужно набраться терпения, работать, выкладываться. Мы прекрасно понимаем, что это хорошее подспорье в нашей дальнейшей работе.

Нам приходится ездить от гостиницы к полю, это вносит определенные коррективы в планирование. Но, в целом, у нас осталось небольшое количество беговой работы, которую мы тоже будем проводить. И, конечно, у нас будет три товарищеских матча, к которым мы должны хорошо подойти. В них нужно будет больше показывать то, над чем мы будем работать. Многие аспекты, которые мы не смогли увидеть на первых сборах, будем уделять и организации наших оборонительных действий, стандартных положений, по мере того как у нас будет появляться время.

Соперники товарищеских матчей известны. Два точно. Это болгарский клуб "Берое" (29 января) и "Левски" (2 февраля), третий соперник тоже известен, но пока не на сто процентов. Как только прояснится ситуация, мы скажем.