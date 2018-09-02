Сергей Семак: "С Жирковым по-прежнему все плохо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после ничьей в матче 6-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:0) отметил, что недоволен результатом, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также специалист сообщил, что Юрий Жирков еще не восстановился после травмы.

– Хорошая, интересная игра. Мне жаль, что не победили, но у нас график плотный, – сказал Семак. – Ребята выдержали матч, смотрелись хорошо, хотя в паре моментов могли прозевать быстрые атаки "Спартака". Владели определенным преимуществом.

– "Спартак" здорово играл?

– За самоотдачу можно похвалить игроков "Спартака", они молодцы. Держали в напряжении до последний минуты, но, думаю, нашим болельщикам не очень понравился результат.

– Что-то вы грустите...

– Результат 0:0 – нехороший, особенно дома. Может, вы за "Спартак" болеете?

– В каком состоянии Жирков?

– С Жирковым по прежнему все плохо, конкретики никакой нет.