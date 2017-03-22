Сергей Семак: "С Гончаренко тактические построения "Уфы" не обсуждали"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак не смог однозначно ответить, насколько сильно изменилась организация работы в команде с его приходом. По словам специалиста, этот вопрос лучше адресовать Виктору Гончаренко, который возглавлял уфимцев в 2016 году.

– Насколько сильно вы изменили организацию работы в команде? - вопрос Семаку.

– Лучше об этом спросить не у меня. Хотя с Виктором Гончаренко мы в очень хороших отношениях, но как было при нем – мне сложно судить. Перерыв в чемпионате большой, поэтому была возможность делать, что считаю верным. Важно – команда к весне оказалась готова и функционально, и тактически, следовала именно моему видению игры.

Насколько оно совпадает с видением Виктора Михайловича Гончаренко – это вопрос. Мы с ним пока общались не настолько тесно и тактические построения "Уфы" не обсуждали. Но надо понимать, что очень важную роль играют новички. Мне необходимо было посмотреть на этих ребят, познакомиться с командой в целом. Понять, на что способен каждый. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полная версия интервью Сергея Семака