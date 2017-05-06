Сергей Семак: "Рубин" - команда действительно хорошая"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Рубина" в интервью "Бизнес Online" отметил, что в составе соперника собраны сильные игроки. По словам наставника, казанцы показывают неплохую игру, однако результат пока не приходит.

– Что думаете о "Рубине" Грасии? Команда выиграла только два матча из девяти во втором круге.

– У "Рубина" хорошие исполнители, хорошая команда, хорошо играет. Да, есть вопрос результата, но это уже, наверное, не ко мне. Сама игра у "Рубина" очень компактная и целостная, очень сильные футболисты собраны и сильный тренер. Конечно, все хотели бы видеть другой результат, но я не могу судить о том, почему он вот такой, а не который все ждали.

– Вы играли против "Рубина" Билялетдинова и Чалого в качестве тренера из штаба "Зенита". Чем "Рубин" Грасии отличается от них? Что поменял испанец?

– Команда во многом характеризуется футболистами, которые в ней играют. У "Рубина" сейчас очень серьезные и качественные футболисты, да и тренер качественный. Команда действительно хорошая. Схема 4-4-2? Многие команды играют в такой расстановке, либо чуть меняют в 4-2-3-1 – это примерно одинаковые схемы, только функции второго нападающего чуть отличаются. Любой тренер, когда делает ставку на какую-то схему, учитывает свое отношение и видение футбола, а также на игроков в своем распоряжении.

Напомним, что игра "Рубин" – "Уфа" состоится в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.