Сергей Семак: "Российские тренеры начали пользоваться наработками итальянцев до приезда Спаллетти и Капелло"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак, который входил в штаб Фабио Капелло, Лучано Спаллетти и Мирчи Луческу, подчеркнул, что каждый из них - личность. По словам специалиста, он использует опыт, приобретенный при работе с ними.

– С Низеликом часто вспоминаете Капелло и Спаллетти, у которых вместе работали помощниками? - вопрос Семаку.

– Именно Спаллетти пригласил нас в "Зенит". Общаемся с ним до сих пор, созваниваемся. Фабио тоже нередко вспоминаем. О Луческу разговариваем. В футболе ведь ничто не стоит на месте – все постоянно движется, меняется. Вот и размышляем между собой о том, как бы в той или иной ситуации повел бы себя каждый из этих тренеров.

– Что бы вы взяли от Капелло, а что от Спаллетти?

– Каждый дал что-то свое. У всех, включая Луческу, были какие-то вещи, что мне нравились. Все эти специалисты – личности. И именно поэтому достигли таких высот в профессии. Но при этом каждый всегда оставался самим собой. Полностью же скопировать другого человека – невозможно. У меня тоже есть свои мысли. Поэтому сейчас использую весь свой предыдущий опыт.

– С учетом того, что вы работали и с Капелло, и со Спаллетти можно ли сказать, что Сергей Семак – самый итальянский из российских тренеров?

– Если бы я еще и говорил по-итальянски... А если серьезно, мне кажется, многие наши тренеры переняли опыт итальянцев. Причем начали пользоваться их наработками еще до приезда Спаллетти и Капелло. Но с их приходом итальянская рука в нашем футболе стала особенно заметна. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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