Сергей Семак: "РФПЛ нужны видеоповторы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Зенита" (0:3) в матче 10-го тура чемпионата России выразил мнение, что в российском футболе необходимо вводить систему видеоассистента, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Вопросы у специалиста вызвала правомерность назначения пенальти в ворота уфимцев на 20-й минуте, после чего Доменико Кришито провел второй гол хозяев.
- Игра неудачно для нас началась, - сказал Семак на пресс-конференции. - Может быть, на нас в плохом смысле сказался антураж. После второго гола было вдвойне тяжелее создавать моменты.
- Пенальти был?
- У меня большие вопросы по этому моменту, но не мне решать. Есть программы, которые разбирают такие эпизоды.
- Видеоповторы нужны нашему чемпионату?
- Конечно, нужны.
El Banquero
Platinum1991, ну скажи что ты куришь. Эка тебя вставляет. Пошёл слушок, что ты вообще ... девушка! А разве девушкам можно курить? Тем более дурь всякую?
22:54
PitersS
Platinum1991...... Расскажи в двух словах-что ты там натворил? Так много букв в СЭ может себе позволить, только, Рабинер..
22:45
Platinum1991
Только видеоповторы смогут ПОБЕДИТЬ судейскую скандальную работу в нашем чемпионате, согласно цены вопроса!!! Мяч ДВАЖДЫ!!!!!! и ПОЛНОСТЬЮ!!!! ПЕРЕСЕКАЛ линию ворот Уфы! ДВАЖДЫ!!! Новый судейский СКАНДАЛ в Питере!!! Первый раз мяч полностью ПЕРЕСЁК линию ворот Уфы при подаче Нобоа, НЕПОСРЕДСТВЕННО, с углового!!! Мяч по дуге ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот ещё до того, как Дриусси, находясь ВНЕ ПРЕДЕЛОВ поля, попал мячом в руку игроку Уфы! Это отлично видно при видеоповторе. Боковой ПРОПУСТИЛ и сделал вид, что не заметил! Второй раз мяч вышел за пределы поля и ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот, когда уже, за пределами поля, Дриусси попадает в руку игроку Уфы! Игрок Уфы НЕ ИГРАЛ руками! НЕ ИГРАЛ!!! Мяч ПОЛНОСТЬЮ вышел за пределы поля и полностью пересёк линию ворот Уфы, и только после этого, Дриусси сильно ударил по мячу, с метра, и попадает в руку игроку Уфы! Игрок Уфы физически не мог среагировать на это попадание!!! Мяч летел не в ворота, а летел в поле, параллельно воротам Уфы! Есть новый судейский скандал! Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ!!! ГРУБЕЙШАЯ ошибка бокового и арбитра Галимова. Как теперь Будогосский будет отмазывать арбитра Галимова??? А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!! - Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах! Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
22:36
Помпей
После прошлогоднего матча зенита в перми надо было повторы вводить,но свиногоский на господь бога всё надеется!А так всё равно шансов у уфы не было ни одного!
22:35
PitersS
Еще нашему чемпионату нужны хорошие защитники, полузащитники и нападающие.. А так же нашим нападающим нужно умение работать с мячом, точно бить по воротам и быстро бегать; полузащитникам нужен точный пас, видение поля и умная голова, ну а защитникам нужно все, что должно быть у защитника. В общем, в этом списке видеоповторы не являются самым важным фактором.
22:26
Jean4
Не поможет, Сережа, бомжи и видеоарбитра могут купить.
22:24
Щас спою
Повторы врядли введут,ведь тогда бакланы никогда не станут чемпионами
22:24