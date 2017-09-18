Сергей Семак: "РФПЛ нужны видеоповторы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Зенита" (0:3) в матче 10-го тура чемпионата России выразил мнение, что в российском футболе необходимо вводить систему видеоассистента, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Вопросы у специалиста вызвала правомерность назначения пенальти в ворота уфимцев на 20-й минуте, после чего Доменико Кришито провел второй гол хозяев.

- Игра неудачно для нас началась, - сказал Семак на пресс-конференции. - Может быть, на нас в плохом смысле сказался антураж. После второго гола было вдвойне тяжелее создавать моменты.

- Пенальти был?

- У меня большие вопросы по этому моменту, но не мне решать. Есть программы, которые разбирают такие эпизоды.

- Видеоповторы нужны нашему чемпионату?

- Конечно, нужны.

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"