Сергей Семак: "Разговоры об уходе Дзюбы? Даже комментировать нечего"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча 3-го тура чемпионата России против "Рубина" прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба форварда Артема Дзюбы. Также специалист с уважением отозвался о главном тренере соперника Курбане Бердыеве, под руководством которого Семак выступал в качестве футболиста.

- С большим уважением отношусь к Курбану Бекиевичу, уже приходилось играть против него. Это всегда интересно, - сказал Семак во флеш-интервью в эфире "Матч премьер". - Это человек, который многого достиг, мне есть на кого равняться.

- Перед матчем было много разговоров о возможном уходе Дзюбы. Как можете прокомментировать?

- Столько пишут в прессе, что волосы дыбом встают, даже комментировать нечего.

- Поражение в Минске как-то повлияло на подготовку к матчу?

- Проигрывать всегда неприятно, тем более с таким счетом. Но это уже история. Задача сейчас как всегда - выходить и побеждать.