Сергей Семак: "Рассчитываем на Неделчару как на футболиста основы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак выразил надежду, что новичок Ионуц Неделчару закрепится в основе команды. Румынский защитник выйдет в стартовом составе в матче 21-го тура чемпионата России против "Динамо".

- Не все игроки готовы к матчу. Кротов и Игбун отсутствуют по состоянию здоровья, к сожалению, - сказал Семак в эфире канала "Наш футбол". - На Неделчару рассчитываем как на футболиста основы. Он молодой, но провел уже немало матчей. Посмотрим, как он воспользуется шансом закрепиться в составе.

Матч "Уфа" - "Динамо" состоится сегодня, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.