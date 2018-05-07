Сергей Семак: "Рад присутствовать на последнем матче Гекдениза"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 29-го тура против "Рубина" заявил, что не собирается портить праздник Гекденизу Караденизу. 38-летний хавбек объявил, что завершит карьеру после этого сезона.

– Я безмерно уважаю Карадениза, – сказал в интервью телеканалу "Наш футбол" Семак. – Это целая эпоха. Я рад присутствовать на его последнем матче. Но мне очень жаль, что такой талантливый игрок, с которым мне посчастливилось вместе играть, уходит.

Испортим Гекденизу праздник? Мы никому не будем ничего портить. Игра – для команд, обе очень хотят выиграть. И тот, у кого больше желания, мастерства и, может быть, удачи, может сегодня рассчитывать на победу.

Возможность бороться за еврокубки? С командой об этом не говорили. Для нас самое важное – это победа. Такая мотивация в каждом матче. Мы хотим забраться настолько высоко в турнирной таблице, насколько сможем. Любой результат важен, незаслуженного и несправедливого результата не бывает.

Трансляция матча "Рубин" – "Уфа"