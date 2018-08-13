Сергей Семак: "Против "Рубина" сложно создать много моментов"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Рубином" в матче 3-го тура чемпионата России (1:0) пояснил, почему он так и не выпустил Эмилиано Ригони, а Антону Заболотному дал сыграть только 6 минут.

- Второй тайм провели поактивнее, были хорошие моменты, два момента у Саши Ерохина, - сказал Семак в эфире "Матч премьер". - Играя против "Рубина", нужно понимать, что много моментов сложно создавать. Команда хорошо готова функционально.

В первом тайме не хватало агрессии, активности, во втором тайме владели преимуществом, заслуженно победили. Если бы не удаления, могли бы играть острее в атаке. В конце матча удерживали счет, ребята поняли, насколько сложно даются очки.

- С чем бы связан выход Ерохина?

- У Шатова было небольшое повреждение, планировали Сашу выпустить, пришлось сделать это раньше. Он молодец, внес то, чего нам не хватало. Все ребята молодцы, огромная им благодарность.

- Сегодня Ригони и Заболотный готовились несколько раз выйти, почему меняли свое решение?

- С Ригони мы хотели посмотреть, насколько хватит Мака. Нам нужно было держать замену до последнего, пока у Артема силы не кончатся, Антон Заболотный вышел, помогал в оборонительных действиях. Ригони не выпустили, потому что нужно было укреплять оборону, решили Анюкова выпустить.