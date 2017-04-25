Сергей Семак: "Против "Ростова" всегда тяжело играть"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против "Ростова" заявил, что его подопечные готовы показать хороший футбол в этой встрече. Также специалист отметил, что команда сделает максимум того, что умеет.

– У нас насыщенный месяц, нужно было подойти в хорошей готовности к этой игре, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Семак. – Все игроки готовы показать хороший футбол. Мы должны делать максимум того, что мы умеем. С ЦСКА​ ничего страшного не произошло. Результат может быть любой, мы должны делать все, чтобы добиться победы. Все команды знают возможности каждого в чемпионате. Но одно дело знать, а другое – применить. Против "Ростова" всегда тяжело играть.

Напомним, что матч состоится сегодня, 25 апреля, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры