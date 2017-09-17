Сергей Семак: "Простых выездов у "Уфы" не бывает, но мы готовы к матчу с "Зенитом"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда в этом поединке должна показать свой потенциал. По его словам, уфимцы готовы бороться с любым соперником.

- Простых выездов у нас не бывает, и это нормально, - приводит пресс-служба "Уфы" слова Семака. - Думаю, мы готовы к этому матчу. Как сложится игра? Главное для нас - показать то, на что способны на данный момент. Это самое важное для меня как для тренера.

Серия без побед? Не знаю, можно ли это назвать серией. Не придаем этому никакого внимания. Нам нужно набирать очки с соперниками, которые на по силам, а также давать бой любой другой команде. Мы готовы играть абсолютно со всеми.