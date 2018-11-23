Сергей Семак: "Проблемы Дзюбы не могут раствориться. Посмотрим, насколько он будет готов к "Ростову"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Ростова" рассказал о функциональном состоянии игроков.

– Расскажите о физическом состоянии игроков, которые были в сборной. И как себя чувствует Лодыгин? – вопрос Семаку.

– К сожалению, Лодыгин получил серьезную травму на тренировке, в этом календарном году его на поле уже не увидим. Что касается остальных игроков – конечно, проблемы Дзюбы не могут раствориться, посмотрим по его состоянию, насколько он будет готов сыграть с "Ростовом".

– Игру с "Шальке" пропустили Смольников и Маркизио. Как они себя чувствуют?

– Оба начали тренировочный процесс.

– В каком состоянии Маммана и Паредес? Когда они прилетели?

– У Мамманы, к сожалению, есть повреждение. Паредес готов. Конечно, нужна акклиматизация, это всегда сложно. Такие долгие перелеты мешают, но, думаю, со временем, они должны привыкнуть. (Егор БЫЧКОВ)