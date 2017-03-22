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Сергей Семак: "Приглашал Слуцкого в "Уфу", только он не пошел"

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Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "СЭ" отметил, что не отказался бы от того, что команду возглавит экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, который сейчас находится в Англии. По его словам, бывший тренер ЦСКА является мэтром.

– А вам хотелось бы, чтобы Слуцкий вернулся в Россию?

– Конечно. Я вот приглашал его в "Уфу". Только он не пошел.

– Помощником?

– Нет! Естественно, главным! Субординацию надо соблюдать. По сравнению со мной, он же – мэтр.

– Но если бы Слуцкий согласился, тогда бы вы не дебютировали в качестве главного тренера.

– Ничего страшного.

– Вы серьезно?

– Нет, конечно. Надеюсь, вы понимаете, что все это просто шутка. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полное интервью Семака

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