Сергей Семак: "Посмотрим, сыграет ли Игбун с ЦСКА"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 24-го тура чемпионата России с ЦСКА заявил, что его команда ставит перед собой задачу побеждать в каждой игре. Также специалист выразил удовлетворение текущим положением "горожан" в таблице. После 23 туров "Уфа" занимает седьмое место.

– Сейчас мы увидели, что Силвестр Игбун занимается в общей группе. Каково его состояние?

– Он начинает тренироваться вместе с командой, так что посмотрим по состоянию, насколько мы сможем на него рассчитывать в игре с ЦСКА.

– В каком состоянии подходим ко встрече с действующим чемпионом страны?

– Подходим в хорошей форме, последние результаты, конечно, не очень нас радуют. В целом состояние нормальное, игроки готовы, положение в турнирной таблице смотрится надежно и оптимистично. Будем прибавлять, есть над чем работать – и в плане организации игры, и в плане завершения.

– В турнирную таблицу заглядываете, там все плотно идет?

– Конечно заглядываем, должны делать максимум, стараться выиграть каждый наш следующий матч, а в конце чемпионата посмотрим. Думаю, окажемся на том месте, которое заслужили. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Матч "Уфа" - ЦСКА состоится 21 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.