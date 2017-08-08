Сергей Семак: "Посмотрим, как восстановились игроки "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что команда проводила только восстановительные занятия перед этой встречей. Также специалист рассказал, какие игроки не готовы принять участие в игре с пермяками.

– Подготовка видоизменилась, есть всего два дня на подготовку, – сказал во флеш-интервью Семак. – Здесь главное восстановить игроков. Как таковых тренировок нет, те, кто играет – только восстанавливаются. Сегодня посмотрим, как они готовы.

"СЭ" проведет трансляцию встречи