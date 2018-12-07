Сергей Семак: "Поражение в Туле – не катастрофа. Людям свойственно ошибаться"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" отметил, что команда разобрала поражение в Туле, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Как на команде сказалась поездка в морозную Тулу? Есть ли какие-то проблемы?

– Проблемы всегда есть. Надеюсь, что они несерьезные. Есть те, чье участие под вопросом в матче с "Рубином". Поездка в Тулу сложилась неудачно, к сожалению, но катастрофы никакой нет. Будем готовиться к следующей встрече.

– Какими были ошибки

– Самое важное – нам не удалось справиться с контратаками "Арсенала". Мы сыграли очень неудачно в обороне, подвело качество поля, индивидуальные ошибки. Результат мог быть другим, но это футбол. Здесь играют живые люди, а людям свойственно ошибаться. Эту игру мы разобрали, провели работу над ошибками.