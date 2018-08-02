Сергей Семак: "Понятия "автобус" не существует"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 2-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" отметил, что знает особенности игры тульской команды, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– "Арсенал" – тот соперник, которого надо тщательно изучать. Прекрасно знаю тренера соперника, как он строит игру – контроль мяча, прессинг... Команда старается играть с мячом. Думаю, будет интересно. Тем более что прошлогодние результаты с "Арсеналом" были неудачными для нашей команде. Игру с "Динамо" сложно анализировать, ведь "Арсенал" 80 минут играл в большинстве, но его матчи на предсезонных сборах мы смотрели, так что подготовили достаточно информации.

– Команда восстановилась после перелета в Тюмень?

– Матч получился непростой, но ребята – молодцы. Мы играли в Тюмени, и главное, чтобы условия были одинаковыми для всех. Будет ли у нас другая схема? Посмотрим. Одна игра – не повод крадинально менять что-то. Будем держать в уме следующие матчи.

– "Зениту" тяжело играть с командами, которые паркуют автобус у своих ворот. Как вы готовитесь к игре с "Арсеналом"?

– Понятия "автобус" не существует. Всем во всех чемпионатах тяжело играть против тех, кто глубоко обороняется. В первой игре мы хорошо справились с задачей, но нельзя сказать, что "Арсенал" глубоко обороняется.