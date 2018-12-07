Сергей Семак: "Понимаю, почему "Зенит" часто проигрывает на выезде"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" отметил, что нужно уделить внимание обороне на стандартах, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Как бороться с угловыми "Рубина" при подачах в площадь ворот?

– Есть понимание того, как нужно играть на "стандартах". В 20 случаях можно сыграть правильно, но при определенном качестве передач и выборе позиций игроков вероятность пропустить всегда есть. "Рубин" уделяет большое внимание "стандартам", это понятно. Будем готовиться к этому.

– В середине этой недели команда не играла. Эта передышка была полезна "Зениту"?

– Действительно, такое редко бывает, когда вся команда в сборе и есть недельный цикл. Мы смогли нормально восстановиться, подготовиться к оставшимся матчам. У нас есть желание победить и хорошо сыграть заключительный матч на стадионе. Будем стараться порадовать болельщиков игрой и результатом.

– "Зенит" часто проигрывает в гостях в этом сезоне. Сказывается переход на менее качественные поля?

– Качество полей, конечно, влияет на игру. В таких случаях нивелируется разница в классе и мастерстве. На контратаках проще играть. На данном этапе мы хуже играем на выезде, чем дома. Мы думаем, с чем это связано. Но в гостях всегда сложнее играть. Есть понимание, с чем это связано. Будем над этим работать во время зимней паузы.