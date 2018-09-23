Сергей Семак: "Победа над "Локомотивом" не имеет никакого отношения к чемпионству"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Локомотивом" (5:3) отметил, что ни о каком чемпионстве пока не может быть и речи. По его словам, места распределять еще слишком рано.

– "Зенит" нанес 18 ударов из пределов штрафной. Лишь в двух матчах чемпионата – против "Енисея" и "Урала" – было больше. С чем это связано?

– Бывают разные матчи. Иногда соперник не позволяет играть агрессивнее и постоянно бить по воротам. Мы – одни из претендентов на чемпионство, и кроме нас есть достаточное количество хороших сильных команд. Вся борьба впереди, все конкуренты равны. Любая команда в премьер-лиге может дать бой любой команде. Важно не количество ударов, а их качество.

– Можно ли сказать, что сегодня "Зенит" забрал чемпионский пояс у "Локомотива"?

– Конечно, нет. Это не имеет никакого отношения ни к поясу, ни к чемпионству. Это одна из многих игр, с серьезным соперником – чемпионом. Мы неудачно сыграли две игры, сегодня хотели реабилитироваться. Стараемся дома всегда играть хорошо, отдавать все игре, иногда это получается лучше или хуже. Ни о каком распределении мест на данном этапе сейчас речь идти не может.