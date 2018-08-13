Сергей Семак: "По второму тайму "Зенит" заслужил победу"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Рубином" в матче 3-го тура чемпионата России (1:0) отметил характер команды. Петербуржцы провели единственный мяч на 78-й минуте.

- Очень сложная игра для нас. В первом тайме было мало остроты в атаке и оборонительные действия желали лучшего, - считает Семак. - Во втором тайме мы играли лучше. Были моменты у Ерохина. Стали создавать моменты. Удаление внесло коррективы в игру. Нам приходилось обороняться. По второму тайму мы заслужили гол и победу. Проявили характер.

Все понимают, как Курбан Бердыев может создать команду. Казань сегодня понравилась. Мотивация, борьба. (Артур ЕНИКЕЕВ)