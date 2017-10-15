Сергей Семак: "По просьбе Гончаренко сократили время товарищеского матча с ЦСКА"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что в сегодняшней игре не примут участие Джемал Табидзе и Кехинде Фатаи. По словам специалиста, футболисты получили повреждения.

- Во время перерыва на матчи сборных нам надо было заполнить паузу, - сказал Семак во флеш-интервью. - К сожалению, не смогли провести полноценную игру с ЦСКА из-за того, что футболисты уехали в национальные команды. По просьбе Гончаренко урезали время двух таймов.

К сожалению, сегодня не смогут принять участие Табидзе и Фатаи, они получили повреждения. Салатич провел две тренировки, он тоже не готов.