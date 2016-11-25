Сергей Семак: "Перенос матча с "Ростовом"? Это невозможно"

Тренер "Зенита" Сергей Семак подчеркнул, что информация о возможном переносе матча 16-го тура чемпионата России с "Ростовом" вызывает у него только улыбку, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. По словам специалиста, петербуржцы не имеют свободного места в графике, чтобы изменить дату этой встречи.
Напомним, что игра между ростовчанами и сине-бело-голубыми запланирована на 3 декабря.
- Что-то известно насчет переноса матча с "Ростовом"? Говорили, что могут сместить дату на день-два.
- Это невозможно, потому что мы и так играем 30-го. Поэтому я не имею понятия, куда это можно перенести, - сказал Семак. - Не знаю, чья эта была информация, но кроме улыбки это ничего у меня не вызывает.
Chibisov
Cheremis57 кто победит рассудит игра.только объясни почему надо переносить матч на весну?команды в равных условиях,никто же не виноват,что зенит выход в весну уже обеспечил,а ростов нет!Перенесли бы допустим матч на другую дату например в италии если бы наполи уже вышел бы из группы,а допустим рома играла решающий матч?Нет не перенесли бы,есть регламент.
13:49
Cheremis57
Судя по вашей реакции-Chibisov и Владо, болеете за "Зенит". Чёрт с ним с этим календарём. Только не видать "Зениту" победы в Ростове, как своих ушей!
13:44
Chibisov
Владо у воприкиЕВА менталитет обиженного провинциала,человек привык жить когда за него решают)))И слово регламент и согласие или не согласие соперника для него пустой звук,он везде заговор видит,прям против ростова идет заговор межпланетарного масштаба)))
13:41
Chibisov
Есть календарь который был составлен заранее или никто заранее не верил,что клуб ростов может пройти дальше?То есть руководители клуба не верили в команду когда утверждали расписание матчей?
13:38
Владо
Да вы,господин "Вопрекиев",обыкновенный жлоб,это вообще-то их законное право,соглашаться на перенос или нет.Причём здесь чье-то решательство???
13:35
Chibisov
Вопреки с хрена ли переносить матч?календарь был составлен с учетом матчей ЛЧ и почему это вдруг матч нужно переносить на весну?зенит тоже играет матч еврокубков на недели,раньше надо было думать когда после жеребьевки календарь был составлен!
13:34
Вопреки
Дурака включают питерские решалы.... Речь ростовские тренеры вели о переносе матча на весну, а не втискивание его между 30 и 3 числом.
13:20