12:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Семак: "Перенос матча с "Ростовом"? Это невозможно"

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Тренер "Зенита" Сергей Семак подчеркнул, что информация о возможном переносе матча 16-го тура чемпионата России с "Ростовом" вызывает у него только улыбку, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. По словам специалиста, петербуржцы не имеют свободного места в графике, чтобы изменить дату этой встречи. 

Напомним, что игра между ростовчанами и сине-бело-голубыми запланирована на 3 декабря. 

- Что-то известно насчет переноса матча с "Ростовом"? Говорили, что могут сместить дату на день-два.

- Это невозможно, потому что мы и так играем 30-го. Поэтому я не имею понятия, куда это можно перенести, - сказал Семак. - Не знаю, чья эта была информация, но кроме улыбки это ничего у меня не вызывает.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Chibisov

Cheremis57 кто победит рассудит игра.только объясни почему надо переносить матч на весну?команды в равных условиях,никто же не виноват,что зенит выход в весну уже обеспечил,а ростов нет!Перенесли бы допустим матч на другую дату например в италии если бы наполи уже вышел бы из группы,а допустим рома играла решающий матч?Нет не перенесли бы,есть регламент.

13:49

Cheremis57

Судя по вашей реакции-Chibisov и Владо, болеете за "Зенит". Чёрт с ним с этим календарём. Только не видать "Зениту" победы в Ростове, как своих ушей!

13:44

Chibisov

Владо у воприкиЕВА менталитет обиженного провинциала,человек привык жить когда за него решают)))И слово регламент и согласие или не согласие соперника для него пустой звук,он везде заговор видит,прям против ростова идет заговор межпланетарного масштаба)))

13:41

Chibisov

Есть календарь который был составлен заранее или никто заранее не верил,что клуб ростов может пройти дальше?То есть руководители клуба не верили в команду когда утверждали расписание матчей?

13:38

Владо

Да вы,господин "Вопрекиев",обыкновенный жлоб,это вообще-то их законное право,соглашаться на перенос или нет.Причём здесь чье-то решательство???

13:35

Chibisov

Вопреки с хрена ли переносить матч?календарь был составлен с учетом матчей ЛЧ и почему это вдруг матч нужно переносить на весну?зенит тоже играет матч еврокубков на недели,раньше надо было думать когда после жеребьевки календарь был составлен!

13:34

Вопреки

Дурака включают питерские решалы.... Речь ростовские тренеры вели о переносе матча на весну, а не втискивание его между 30 и 3 числом.

13:20

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