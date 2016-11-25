Сергей Семак: "Перенос матча с "Ростовом"? Это невозможно"

Тренер "Зенита" Сергей Семак подчеркнул, что информация о возможном переносе матча 16-го тура чемпионата России с "Ростовом" вызывает у него только улыбку, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. По словам специалиста, петербуржцы не имеют свободного места в графике, чтобы изменить дату этой встречи.

Напомним, что игра между ростовчанами и сине-бело-голубыми запланирована на 3 декабря.

- Что-то известно насчет переноса матча с "Ростовом"? Говорили, что могут сместить дату на день-два.

- Это невозможно, потому что мы и так играем 30-го. Поэтому я не имею понятия, куда это можно перенести, - сказал Семак. - Не знаю, чья эта была информация, но кроме улыбки это ничего у меня не вызывает.