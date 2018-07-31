Сергей Семак: "Паредес – один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что полузащитник Леандро Паредес очень талантливый игрок. Однако, по его словам, от от одного человека игра всей команды зависеть не может.



– Аргентинские легионеры "Зенита" – прекрасные ребята. Я даже не ожидал, что настолько теплый прием мне окажут, – отметил Семак в телепередаче "Футбольная столица". – Надо понимать, что все футболисты, за которых платят серьезные деньги, хотят всегда играть. Естественно назревает вопрос: "Что будет, если им не найдется место на поле?". Кто как реагирует на непопадание в составе – это самый важный вопрос.



Все игроки в моем понимании равны, у каждого есть свои плюсы и минусы, и для меня как для тренера гораздо важнее работать с теми, кто не играет, потому что их нужно поддерживать в хорошем состоянии, чтобы они были готовы выйти и сыграть. В этом аспекте пока нет проблем. Все достаточно молоды, общительны, не впадают в уныние при непопадании в состав, а продолжают добросовестно выполнять свою работу.



Паредес – один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел. Я сужу по его умению работать с мячом, по видению поля – это фантастический футболист. Но от одного Паредеса не зависит то, как будет играть команда. Для меня важно подобрать всю команду и сделать так, чтобы каждый механизм работал наилучшим образом. Мне нужно решить, как мы будем использовать Паредеса, чтобы он приносил наибольшую пользу для "Зенита".