Сергей Семак: "Паредес был оштрафован. На этом дисциплинарные меры закончились"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Ростова" рассказал о том, как был наказан за удаление в игре с "Ахматом" аргентинский полузащитник петербуржцев.

– Вы говорили о дисциплинарных мерах к Паредесу. Чем все закончилось?

– У Паредеса не было умысла – скорее, это неаккуратность. Он, как и Дриусси, был оштрафован. На этом все меры закончились. Игроки адекватно и правильно приняли наказание, все по делу, они со мной согласны.

Паредес – очень талантливый игрок, который много умеет. Надеюсь, он соскучился по клубу и сейчас в нормальном состоянии. Единственное – длительные перелеты, которые совсем не идут на пользу. (Егор Бычков)

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