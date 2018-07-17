Сергей Семак: "Отсутствие трансферов ставит определенные ограничения"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что травмы некоторых игроков, а также отсутствие трансферов ставят определенные ограничения на игровые возможности петербургского клуба.

- Отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке, конечно, на данном этапе ставит для нас определенные ограничения, - сказал Семак в интервью клубной пресс-службе. - К сожалению, сейчас сложно понять, какие у нас возможности по поводу приобретения новых футболистов. Поэтому одну-две позиции до окончания трансферного периода в любом случае нужно оставлять. Со списком нужно определяться сразу после окончания этих сборов. Осталось всего несколько дней. Мы объявим список футболистов, которых будем вносит заявку на сезон.

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