Сергей Семак: "Особой разницы между "СКА-Хабаровск" и "Уфой" нет"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 14-го тура против "СКА-Хабаровск" отметил, что ему понравилась игра соперника в прошлом туре против "Амкара" (0:3). По его словам, уфимцы пытаются улучшить игру и в защите, и нападении.

- Мы пытаемся улучшать игру в защите, и нападении, - сказал Семак во флеш-интервью. - Мне понравилась игра "СКА-Хабаровск" в Перми. Особой разницы в игре обеих команд нет. Мы надеемся на победу.