Сергей Семак: "Опасений по поводу Дзюбы не было"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 1-го тура чемпионата России против "Енисея" (2:0) отметил, что команда одержала заслуженную победу. Также он подчеркнул, что не сомневался, когда выпускал в стартовом составе нападающего Артема Дзюбу. Форвард забил в этой игре гол.

– Непростой матч, хотя простых и не бывает, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Семака. - В первом тайме не смогли забить и в обороне играли не лучшим образом, пропускали быстрые атаки соперника. Во второй половине исправили ситуацию, и баланс между обороной и атакой стал проявляться лучше. Присутствовала нервозность из-за того, что долго не могли забить, но легких побед и не бывает. Заменами сумели ускорить и освежить игру. В первом тайме сыграл фактор привыкания к полю, поскольку в Тюмени непростой газон. В целом, заслужили победу, с чем поздравляю футболистов и болельщиков.



– Чем обусловлен выход Дзюбы в старте, учитывая его поздний прилет? Не было опасений?

– Опасений не было. Обусловлен тем, что он лучше смотрелся на этой позиции и заслуженно сыграл в стартовом составе. Мы отталкиваемся от того, что кто лучше готов, тот и играет. Те изменения, которые были, связаны также с игрой соперника. В целом, все, кто смотрелся хорошо на тренировках, заслужили место в составе.



– Вы выпустили Эрнани с расчетом на дальние удары?

– Да, мы понимали, что "Енисей" будет обороняться достаточно низко, так что у Эрнани были шансы забить издалека. Дальние удары, штрафные, игра головой - это его сильные качества. Плюс - большой объем работы. Он замечательно провел предсезонные сборы, так что выход в старте обусловлен его работой.



– Можно сказать, что он проведет сезон в "Зените"?

– Мы, безусловно, будем использовать возможность усилить команду. Если такой возможности не появится, то будут играть те, кто сейчас есть в составе. Вы список игроков знаете.



– Как вам Тюмень?

– Хороший город. Не знаю, чем обусловлен выбор именно этого города в качестве места проведения матча. "Енисей" чуть пораньше приехал, мы чуть позже, так что у них была возможность чуть адаптироваться к полю. Не знаю, сыграло это роль в подготовке или нет. Сегодня были отскоки, много крошки, что сказывалось на работе с мячом, но условия одинаковы для обеих команд.