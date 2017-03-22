Сергей Семак - о женщине-тренере "Уфы": "Все наши травмированные под надежным контролем"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "СЭ" отметил, что считает присутствие в команде тренера по физподготовке Марии Буровой нормальным явлением. По его словам, на первый план всегда должны выходить профессиональные навыки, а не различные суеверия.

– Когда волновались больше – перед сборами или перед первой официальной игрой?

– Сложно было в самом начале, на первых сборах, когда проходил этап планирования и комплектования тренерского штаба. Были трудности. Ответственные за физподготовку, реабилитацию, аналитику – это требовало определенных решений. Но это рабочие моменты. Плюс друзья помогли. Хорошо, что они есть.

– Если не секрет, о ком речь?

– Всегда могу позвонить Паулино Гранеро (испанский тренер ЦСКА по физподготовке, раньше работал и в сборной России. – Прим "СЭ"). Общаюсь со штабом Андре Виллаш-Боаша. Они и сейчас были готовы помочь в любом контексте. Поэтому хочу сказать спасибо всем, кто понимал, с какими трудностями мне пришлось столкнуться. Очень рад, что в итоге удалось привлечь в наш штаб Марию Бурову (в прошлом тренер по физподготовке в "Локомотиве". – Прим "СЭ"). Считаю ее очень серьезным специалистом. Сейчас она здорово помогает в восстановлении игроков. Все ребята буквально тянутся к ней. Так что все наши травмированные под надежным контролем.

– Выходит, вы не суеверны и к "женщине на корабле" относитесь нормально?

– Это абсолютно нормально. Главное – профессиональные навыки. Ребята, кстати, видят, что Мария – фанат своего дела. Они это чувствуют и относятся к ней очень уважительно, прислушиваются к ее советам. Шамиль Газизов, наш генеральный директор, тоже так считает. Во многом благодаря ему все внутри команды построено так, что мы шаг за шагом двигаемся вперед. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полное интервью Семака