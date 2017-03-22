Сергей Семак - о полуфинале Кубка России: "Локомотиву" тоже нечего терять"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак спокойно относится к разговорам о том, что успехи клуба связаны с удачей. По словам специалиста, демонстрируемый результат является плодом труда всей команды.

– Многие объясняют последние успехи "Уфы" обычной удачей. Не обидно? - вопрос Семаку.

– Отношусь к этому абсолютно спокойно. Мы идем своим путем. Анализируем каждый матч, разбираем все по косточкам. А везение – его тоже нужно заслужить. Трудом в том числе. Мы прекрасно понимаем все сложности. "Уфа" – не топ-клуб. И настроений, мол, мы изначально сильнее кого-то, у нас нет. Но чтобы быть не слабее остальных – нужно делать определенные вещи. Вот этим и занимаемся. А результат – есть плод труда всей команды.

– Вы успели вывести "Уфу" в полуфинал Кубка России. Уже вошли в историю клуба…

– Кубковые матчи воспринимаются немного по-другому, нежели встречи чемпионата. Естественно, приятно, что прошли дальше. Но не более того. Есть победа в конкретной игре, а есть результат в целом. Поэтому сверх меры выходу в полуфинал не радовались. Впереди следующий раунд – будем готовиться. Есть шанс забраться еще выше, хотя мы и играем с очень сильным соперником – "Локомотивом". Ему тоже терять нечего. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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